Deux équipes dans une dynamique totalement opposée. Samedi (13h30), le FC Nantes se déplace au Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). En effet, les Canaris ont remporté le derby de l’Ouest face au Stade Rennais (1-0), une première depuis 14 ans, alors que l’OL a concédé le nul sur la pelouse de Brest (2-2). Avant cette rencontre, Christian Gourcuff s’attend à une réaction d’orgueil de la part des Lyonnais.

« En ce qui concerne cette équipe lyonnaise, on connaît déjà le potentiel individuel. Là où ça peut jouer, c’est sur l’état d’esprit. On n’a aucune certitude, explique le coach nantais en conférence de presse dans des propos relayés sur le site officiel du club. Est-ce qu’il vaut mieux rencontrer une équipe qui reste sur des contre-performances et qui risque d’avoir une réaction ou alors qui peut pécher par excès de confiance ? C’est une équipe qui a un gros potentiel, notamment sur le plan offensif. Maintenant, la crainte, c’est d’avoir une équipe remobilisée pour nous recevoir. »

