Et si les jours d’Emiliano Sala au FC Nantes étaient bel et bien comptés ? Pour rappel, L’Equipe affirmait ce matin que le président des Canaris, Waldemar Kita, faisait tout son possible pour convaincre son buteur argentin de céder aux avances de Cardiff. L’enjeu est de taille : Kita espère récupérer un chèque d’un peu plus de 20 M€ pour son attaquant.

Cependant, une question s’est très vite posé : comment Vahid Halilhodzic allait-il accueillir la nouvelle ? L’entraîneur bosnien avait récemment fait savoir qu’il ne voulait pas entendre parler d’un départ de Sala. Mais aujourd’hui, l’ancien sélectionneur de l’Algérie a peut-être dû revoir son jugement. « Le mercato ? C’est facile de dire au président ’je veux ça, je veux ça’. Mais le club a besoin de rentrées d’argent », a-t-il déclaré en conférence de presse.