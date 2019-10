Se faire suspendre alors qu’on assiste à un match amateur en tant que spectateur ? Oui c’est possible ! Et Imran Louza (20 ans) va en faire l’amère expérience. En effet, Ouest France nous apprend que l’international Espoirs a écopé de trois matches fermes de suspension et un avec sursis pour des propos « blessants envers le délégué du match » de Régional 1 entre Orvault et Mayenne, le 23 septembre dernier.

Le milieu offensif serait entré sur la pelouse alors qu’un de ses amis, qui jouait la rencontre, a subi une grave blessure (double fracture tibia-péroné), il voulait le réconforter mais l’arbitre lui a sommé de quitter la pelouse, c’est à ce moment-là qu’il aurait tenu des propos déplacés. Le FC Nantes va faire appel de cette décision.

