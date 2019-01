La 20e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec une rencontre attendue par la Bretagne car le derby Nantes - Rennes se tient à La Beaujoire. Rivalité régionale mais aussi sportive puisque les deux équipes se talonnent en championnat. Seuls trois points séparent Rennes 10e à son rival, 11e.

Le FCN se présente en 4-3-3 avec Rongier au milieu associé à Touré et Girotto. Waris et Limbombe feront équipe avec Sala, le buteur maison. En face, les Rouge-et-Noir évolueront en 4-2-3-1 avec Grenier et André au milieu derrière une ligne de trois composée de Bourigeaud, Ben Arfa et Sarr. C’est M’Baye Niang qui occupera la pointe.

Les compositions :

Nantes : Tatarusanu - Fabio, Diego Carlos, Pallois, Lima - A. Touré, Girotto, Rongier - Waris, Sala, Limbombe

Rennes : Koubek - Traoré, Mexer, Da Silva, Bensebaini - Grenier, André - Bourigeaud, Ben Arfa, Sarr - Niang #FCNSRFC