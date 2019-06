La vente est proche du côté du FC Nantes. Après une saison compliquée, Waldemar Kita devrait prochainement céder le club à un fonds d’investissement anglais représenté par l’avocat Thierry Braillard. Alors qu’un accord a été trouvé entre les deux parties autour du montant de la transaction, plusieurs inconnues demeurent dans ce dossier, notamment autour du nom du prochain entraîneur.

En effet, alors que l’avenir de Vahid Halilhodžić semble de plus en plus incertain, un nom ressort ce matin dans les colonnes de L’Equipe, celui de Sabri Lamouchi. L’ancien entraîneur du Stade Rennais aurait été choisi par le fonds d’investissement anglais qui devrait très prochainement prendre la tête des Canaris. Il ne resterait plus qu’à valider la vente du FCN devant la DNCG pour officialiser une arrivée qui entraînerait le limogeage de Vahid Halilhodžić, sous contrat jusqu’en 2020.

