Depuis des mois, le Paris Saint-Germain cherche à signer Allan (28 ans) de Naples mais le club de la capitale est confronté à l’intransigeance du président Aurelio De Laurentiis dans cette affaire. Et selon les informations du quotidien napolitain Il Mattino, le milieu de terrain ne devrait pas bouger cet été.

En effet, la direction du PSG, via Leonardo, n’a pas tenté une nouvelle approche pour l’international brésilien. Le dossier est au point mort et comme Carlo Ancelotti souhaite conserver le joueur, on se dirige vers une prolongation de contrat plus qu’à un départ du natif de Rio de Janeiro.

