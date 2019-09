Dans les toutes dernières heures du mercato estival, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup en se faisant prêter Mauro Icardi (26 ans) pour la saison. Mais le club de la capitale n’était le seul sur les rangs puisque la Juventus et surtout le Napoli s’étaient intéressés à l’attaquant. Aurélio de Laurentiis a confirmé avoir tenté sa chance mais ne regrette pas de s’être tourné vers Fernando Llorente.

« Pour l’acheter, j’ai offert à l’Inter 60 M€ plus des bonus supplémentaires, pour un total de 65. À Wanda Nara (femme et agent du joueur), pour le contrat, j’ai proposé une somme brute d’environ 12 millions. Icardi n’est pas stupide et il a peut-être compris que pour se relancer au niveau européen il valait mieux se rendre dans une équipe comme le PSG, où il peut exceller plus facilement qu’à Naples. Pour lui c’était le meilleur choix, juge le président napolitain dans les colonnes du Corriere dello Sport. Je ne regrette jamais rien. L’arrivée d’Icardi aurait empêché l’arrivée de Llorente, ce dont je suis tout aussi convaincu qu’Ancelotti. Il aurait fait de l’ombre et aurait mis une pression négative sur Milik que je continue à considérer comme la véritable grande vedette de l’attaque de Naples. »

