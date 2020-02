Après une première semaine haute en couleur, les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions prennent déjà fin. Et pour cette nouvelle salve de matches à élimination directe, c’est un choc de titan qui s’annonce au Stade San Paolo entre le Napoli et le FC Barcelone. Une affiche inédite à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot. Pour beaucoup, il s’agit d’un passage de témoin entre Lionel Messi, en grande forme et qui vient de mettre un quadruplé en championnat face à Eibar, et son illustre prédécesseur au poste de numéro 10 de la sélection argentine, un certain Diego Maradona, qui a tant fait vibrer le stade napolitain pendant 8 ans entre 1984 et 1992. Mais réduire cet affrontement XXL entre Naples et le Barça à Lionel Messi serait une folie. Car entre la formation coachée par Gennaro Gattuso et celle de Quique Setién, l’affrontement promet d’être grandiose dans une ambiance volcanique. D’un côté, les cadres habituels du club italien, qui a d’ailleurs retrouvé des couleurs en Serie A ces dernières semaines, à savoir Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Arkadiusz Milik et autres Fabian Ruiz et de l’autre, Lionel Messi, Antoine Griezmann, Arthur Melo ou encore Frenkie De Jong.

Et comme vous en avez désormais pris l’habitude, il va falloir continuer à bousculer le rituel, puisque cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR jusqu’en juin 2021. RMC Sport diffusera donc en direct la rencontre opposant la formation ibérique et l’équipe transalpine, sur RMC Sport 1. Pas de doutes, vu la forme récente des deux équipes et leur puissance de feu, le spectacle promet d’être au rendez-vous !

Regarder le match de foot Naples vs Barcelone en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de ce premier 1/8e de finale aller de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. En effet, le groupe Altice n’a pas réussi à trouver des accords de distribution avec les principales chaînes de TV françaises telles que Canal +. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus en adéquation à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement italo-espagnol mais aussi le type d’équipements que vous allez utiliser pour visionner cette rencontre de Coupe d’Europe des clubs champions comme elle était nommée auparavant. Ce stream, disponible via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible en haute qualité aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette, ainsi que sur votre smartphone où que vous soyez.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Napoli vs Barça directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige, installé tranquillement chez vous dans votre salon. Une affiche alléchante qui sera arbitrée par Felix Brych, 44 ans. Un arbitre allemand pour le moins chevronné qui a déjà arbitré à 6 reprises le Barça. Il a également arbitré le Napoli cette saison face à Liverpool en C1.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match Naples-Barcelone