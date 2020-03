Alors que les différents championnats sont en suspens à cause de la pandémie de coronavirus, plusieurs clubs sont déjà tournés vers le mercato estival. C’est le cas du Napoli qui, après s’être montré très actif cet hiver, espère une fois de plus jouer les premiers rôles pour renforcer son effectif. Selon La Gazzetta dello Sport, les Partenopei souhaiteraient s’offrir un attaquant et auraient ainsi ciblé Loren Moron.

Avec neuf buts en Liga, l’Espagnol est le meilleur buteur du Betis Séville. Les Napolitains seraient en revanche réticents à payer la clause libératoire de l’attaquant, estimée à 60 M€, et devraient proposer bien moins. Une offre légèrement supérieure à sa valeur marchande (20 M€) pourrait suffire. Affaire à suivre.