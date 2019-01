Ces derniers jours, le PSG a mis le turbo pour s’offrir ce milieu de terrain tant désiré par Thomas Tuchel. Si le choix des Parisiens semble désormais se porter sur Idrissa Gueye (29 ans, Everton), plusieurs médias avaient évoqué un intérêt du club de la capitale pour le Napolitain Allan ces dernières semaines. Carlo Ancelotti, l’entraîneur de la formation italienne, a cependant précisé qu’aucune offre n’est arrivée sur la table de ses dirigeants.

« Rien n’est arrivé de France. Allan est notre joueur. Nous espérons que le marché se terminera le plus rapidement possible pour pouvoir nous concentrer sur le terrain. Allan est un joueur très important et nous comptons sur lui pour la deuxième partie de saison », a tout simplement lancé l’ancien entraîneur du PSG.