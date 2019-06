L’attaquant du PSV Eindhoven, Hirving Lozano (21 buts cette saison toutes compétitions confondues), pisté depuis quelque temps par Naples, en raison du départ probable de Lorenzo Insigne cet été, devrait très probablement signer chez les Partenopei cet été, à en croire Sky Italia. Après plusieurs mois de tractation, le Mexicain aurait dit oui au club transalpin, qui devrait mettre 50 M€, bonus compris, pour s’attacher ses services, alors qu’il espérait à l’origine ne devoir payer que 30 M€ pour Lozano.

À Naples, l’ailier de 23 ans, capable de jouer à gauche et à droite, touchera 4,5 M€ annuels, et aura l’occasion de jouer à nouveau la Ligue des champions, un objectif important pour Lozano : « J’aimerais relever un nouveau défi qui me permette de jouer à nouveau la Ligue des champions en tant que titulaire. »

