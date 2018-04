Joueur de l’équipe d’Ermis (Chypre), Emmanuel Frimpong a longtemps été un considéré comme un potentiel espoir d’Arsenal. Et s’il garde sans doute quelques regrets de son époque londonienne, le milieu de terrain ghanéen ne regrette pas de ne plus côtoyer un certain Samir Nasri. Dans un entretien accordé au Telegraph, l’ancien milieu de terrain des Gunners a très clairement fait savoir qu’il ne supportait pas le Français. Et tout a commencé après un match perdu face à Liverpool.

« Quand le match s’est terminé, nous étions dans le vestiaire et je m’attendais à voir Arsène Wenger très en colère. Mais en réalité, il était très calme, mais pour une raison que j’ignore, Nasri est arrivé en disant : "nous avons perdu le match à cause de toi." J’étais jeune et je ne savais pas vraiment ce que je faisais, mais j’étais dévasté. Je me disais que j’avais laissé tomber tout le monde et lui me blâmait. Donc je ne l’aimais pas vraiment. Il m’attaquait toujours quand je perdais la balle à l’entraînement. Une fois, il m’a même dit : "Je pourrais t’acheter si je le voulais." Pour être honnête, il aurait pu le faire, mais quand même ». En froid avec Nasri, Frimpong avait à nouveau croisé le chemin du Français lors d’un match de coupe entre Arsenal et Manchester City. Et ça s’était encore mal passé. « Les gens n’ont jamais réellement compris pourquoi nous nous étions disputés ce jour-là. En fait, je n’aime pas ce gars parce que c’est un idiot. Purement et simplement. Jamais de la vie je ne pourrais avoir du respect pour lui. » C’est dit.