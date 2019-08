La première journée de National 1 se disputait ce vendredi soir. Et cette reprise a été marquée par un événement assez inattendue. Alors que le Red Star défiait le Gazélec Ajaccio ce soir au Stade Bauer, la formation corse ne s’est pas présentée et a expliqué ce choix à travers un communiqué publié avant la rencontre. Du coup, les joueurs de Vincent Bordot, présents sur la pelouse à 20h, ont juste marqué un but après le coup d’envoi donné par l’arbitre avant que celui-ci ne mette un terme à cette partie. Et il y a quelques instants, le Red Star a publié un communiqué pour revenir sur cette soirée, annonçant dans le même temps attendre la décision de la commission d’organisation du championnat National.

« Le Red Star a pris connaissance à 18h ce soir du communiqué du GFC Ajaccio, stipulant “ne pas présenter son équipe professionnelle au coup d’envoi de la rencontre Red Star / GFC Ajaccio.” Les officiels désignés sur le match ont demandé aux joueurs du Red Star de se présenter sur le terrain, conformément au protocole du championnat. L’arbitre de la rencontre a alors donné le coup d’envoi, sans présence de l’équipe du GFC Ajaccio et a pu constater officiellement à 20h15 la non-présence de l’équipe corse. Suite à cet événement, la commission d’organisation du championnat National doit se réunir pour statuer sur le résultat de la rencontre », explique le club francilien.

Communiqué officiel du @RedStarFC suite à la non-présence du @gfc_ajaccio sur la pelouse du Stade Bauer ce soir https://t.co/oaiitGtrgq — Red Star FC (@RedStarFC) August 2, 2019

