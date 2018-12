Arrivé il y a un an et demi en Angleterre, Neal Maupay se régale à Brentford. Après avoir inscrit 12 buts la saison dernière, l’attaquant de 22 ans en est déjà à 15 réalisations en un demi-exercice de Championship. L’ancien Niçois se voit rester chez les Bees cet hiver mais il n’exclut pas non plus un départ comme il l’indique à l’Independent ce dimanche.

« Oui, j’ai un contrat (jusqu’en 2021, ndlr) et je veux évidemment finir la saison. Mais vous savez, le football est fou. En ce moment, je dis "je veux rester à Brentford" mais parfois quelques joueurs disent "je vais rester", puis ils quittent le club. Mais moi, je veux rester ici et aider Brentford et voir comment ça se passe. » Après un bon début de saison, les Bees sont actuellement 18e sur 24 en D2 anglaise.