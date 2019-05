Arrivé sur le banc de Newcastle en mars 2016, Rafael Benite arrive bientôt au terme de son contrat. Dans quelques semaines, le technicien espagnol ne sera plus l’entraîneur des Magpies, à moins qu’il prolonge. Dernièrement, son nom a notamment été associé à l’Olympique Lyonnais, au Paris Saint-Germain et même à l’Olympique de Marseille. Mais ce vendredi, le principal concerné a expliqué que sa prolongation était en bonne voie : « j’ai parlé à Lee Charney (le directeur général du club, ndlr) cette semaine et nous continuerons à parler. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus de nouvelles. Tout le monde sait quelle est mon idée. Au moins, on peut avancer un peu. J’aimerais voir ce club grandir et grandir, et aller où je pense qu’il mérite d’être. »

En conférence de presse, le coach âgé de 59 ans a donc donné des signaux positifs à ce sujet. Et ce dernier a même apporté d’autres précisions. « Il me semble que les choses avancent au moins et nous verront si quelque chose de positif arrive à la fin. Peut-être qu’on s’en rapproche. (...) Je suis heureux dans cette ville. Je suis heureux ici et le staff, comme tout le monde, fait du très bon travail et nous sommes très à l’aise ici. Le fait est que nous voulons progresser, nous voulons être plus compétitifs et nous voulons être dans une meilleure position. Mais il y a beaucoup de choses positives et l’une d’entre elles, c’est sans aucun le fait d’avoir les fans derrière vous », a conclu Benitez.