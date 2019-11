Vendredi (20h45), l’OGC Nice accueille les Girondins de Bordeaux à l’Allianz Riviera. Les Aiglons qui ont renoué avec le succès le week-end dernier (2-0 face à Reims) espèrent enchaîner à domicile et revenir ainsi à une position plus conforme à leur standing. Pour la réception des Girondins, Patrick Vieira enregistre les retours de ses deux recrues estivales Adam Ounas et Stanley Nsoki.

Le premier cité s’était blessé au genou face à Monaco (1-3) et l’ancien Parisien souffrait des abdominaux depuis Nice-Lille (1-1). Autre bonne nouvelle pour le technicien niçois, Christophe Hérelle touché à la cuisse face à Reims, est finalement opérationnel. En revanche, l’ancien Lorientais Alexis Claude-Maurice est forfait suite à une blessure au mollet.