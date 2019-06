Arrivé à Nice en 2016, Dante débutera prochainement sa quatrième saison sous les couleurs du club de la Côte d’Azur. Après un exercice mitigé, le Brésilien espère désormais voir les Aiglons changer de dimension pour s’installer définitivement en Coupe d’Europe, en témoignent ses propos donnés à son site officiel : « Le club peut arriver très haut mais les gens doivent prendre conscience que c’est un long travail. (...) Nice peut s’installer dans le top 6, voire le top 5. Cela veut dire qu’à la 7e place, ça serait un échec. »

« Mais maintenant, il faut ce petit déclic avec de nouveaux joueurs, complémentaires à notre groupe. Quelqu’un qui nous apporte un plus, dans le caractère ainsi que dans la personnalité, et pas seulement sur le terrain. On en a besoin pour progresser et passer un palier », a également rajouté le défenseur central, qui attend probablement un renfort offensif, lui, le capitaine de la troisième pire attaque de France.