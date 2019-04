Formé au Mans, puis passé par Nancy et Metz, Quentin Beunardeau (25 ans) réalise une saison de haute volée au Portugal, du côté du Desportivo Aves. Avec 8 clean-sheets en 25 apparitions en Liga NOS, le portier français est l’un des grands artisans du bon comportement de son club, actuel 10e au classement.

Et ces prestations ne passent pas inaperçues. Selon les informations du quotidien sportif portugais Record, l’OGC Nice et Montpellier sont très intéressées par son profil, tout comme Aston Villa et Sheffield Wednesday. Aucune proposition n’est encore arrivée sur les bureaux de la direction lusitanienne, qui souhaite pour sa part prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2020, jusqu’en juin 2022.