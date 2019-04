Annoncé sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais pour cet été, Patrick Vieira a vu son président Gauthier Ganaye s’exprimer au sujet de son avenir dans les colonnes du Figaro. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le patron des Aiglons n’entend pas le lâcher.

« Je ne fais jamais de promesse, mais je n’ai pas de doute qu’il sera là la saison prochaine. Il est à 100% dans le projet et a envie de continuer avec nous. Il dégage calme et sérénité, a la connaissance du haut niveau, la culture de la gagne. C’est déjà un très bon entraîneur, à la renommée mondiale, mais ce sera un très grand entraîneur. Je veux que les Niçois se reconnaissent dans l’équipe et qu’on l’amène en Coupe d’Europe régulièrement », a-t-il lancé.