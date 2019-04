Arrivé cet été à la tête de l’OGC Nice, Patrick Vieira fait avec les moyens du bord. En effet, l’effectif azuréen s’est séparé de nombreuses individualités, à l’image de Jean-Michaël Seri, Alassane Plea ou encore plus récemment Mario Balotelli. Malgré cette vague de départs, le GYM pointe aujourd’hui à un point de la cinquième place détenue actuellement par l’OM.

Et si les Aiglons sont aujourd’hui en bonne posture, ils peuvent remercier Patrick Vieira. Et selon L’Equipe, ce dernier ne souhaiterait pas partir afin de parfaire sa formation en gérant un mercato estival. Seul possible hic, une proposition démente pourrait tout remettre en question. L’ancien joueur d’Arsenal pourrait donc être le nouveau visage du projet niçois, et ce malgré l’intérêt de l’Olympique Lyonnais à son égard.