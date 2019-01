De l’avis de tous, Patrick Vieira a affiché un état d’esprit remarquable malgré la tempête survenue avec le départ annoncé de Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons, et Julian Fournier, directeur général du club, tous deux à l’origine de la venue de l’entraîneur. Plus impliqué que jamais, Vieira ne s’est pas démonté et n’a pas souhaité ajouter de l’huile sur le feu en faisant planer la menace d’un départ.

Mais c’est peut-être parce qu’il a su se protéger dans son contrat. Ainsi, comme l’explique Nice-Matin, Patrick Vieira disposerait d’une clause dans son contrat lui permettant de résilier quand bon lui semble si le duo Rivère-Fournier n’est plus à la tête du club. La nouvelle direction, avec à sa tête le jeune Gauthier Ganaye (30 ans), a tout intérêt à se mettre Vieira dans la poche pour s’éviter un départ impromptu.