Auteur de son premier but hier avec la sélection italienne (2-0 contre la Finlande), Nicolò Barella se fait de plus en plus remarquer en Europe. Les performances du joueur de 22 ans ne passent pas inaperçues aux yeux des autres clubs, et il sera bien compliqué pour Cagliari de conserver sa jeune pépite cet été.

Le président des Rossoblù a d’ailleurs indiqué que Naples avait montré « un intérêt pour le joueur en janvier », dans des propos relayés par le Corriere dello Sport. Il est d’ailleurs très probable que ces derniers reviennent à la charge au mercato estival pour arracher le milieu de terrain, sachant que Cagliari serait prêt à le céder pour un montant d’environ 50 M€.