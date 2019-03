Prendre immédiatement les commandes du Groupe F. Telle était la mission de l’Espagne à Valence contre la Norvège. Après les victoires de la Suède contre la Roumanie (2-1) et de Malte sur les Iles Féroé (2-1), la Roja voulait se lancer de la meilleure des manières. Pour ce rendez-vous, Luis Enrique alignait un 4-3-3 avec les titularisations notamment de Jesús Navas, Dani Ceballos, Dani Parejo ou encore Álvaro Morata. De l’autre côté, Lars Lagerbäck plaçait les siens en 4-4-2. Martin Ødegaard, Joshua King et Ole Selnæs prenaient place sur la pelouse. Rapidement, l’Espagne mettait la pression et Álvaro Morata butait une première fois sur Rune Jarstein (5e). Mais quelques minutes plus tard, Rodrigo reprenait victorieusement un caviar de Jordi Alba pour ouvrir le score d’une frappe du gauche (1-0, 16e). L’attaquant de Valence passait ensuite proche du doublé mais sa talonnade était repoussée par le portier norvégien (21e). Et à la demi-heure de jeu, la Norvège manquait une incroyable occasion ! Markus Henriksen perçait dans le couloir droit et centrait parfaitement pour Tarik Elyounoussi qui n’avait plus qu’à la pousser au fond. Cependant, le joueur de l’AIK manquait son geste et l’Espagne se dégageait (31e).

La Roja répondait rapidement. Dani Parejo trouvait parfaitement Álvaro Morata mais Rune Jarstein répondait d’une belle horizontale (33e). L’attaquant de l’Atlético de Madrid manquait ensuite le cadre (34e), tandis que Rodrigo passait proche de conclure une somptueuse action collective en une touche de balle (37e). Íñigo Martinez s’offrait également une occasion (38e), alors que Jordi Alba voyait l’arbitre lui refuser un but pour hors-jeu (40e) et que Marco Asensio butait sur Rune Jarstein (41e). Les débats se rééquilibraient et Sergio Ramos manquait une énorme occasion, seul au second poteau (59e). Et finalement, la Norvège obtenait un penalty. Íñigo Martinez accrochait légèrement Bjørn Johnsen dans la surface. Joshua King s’élançait et transformait (1-1, 65e). L’Espagne réagissait immédiatement mais Álvaro Morata manquait (encore) sa tête (67e). Finalement, l’attaquant espagnol obtenait un penalty après une faute du portier adverse. Sergio Ramos se présentait face à Rune Jarstein et marquait d’une panenka (2-1, 71e). Les Espagnols poussaient pour prendre le large sans y parvenir, à l’image d’un piqué totalement manqué par Marco Asensio alors que Rodrigo était seul dans l’axe (89e). La Roja démarre donc par un succès difficile contre la Norvège 2-1.

Moise Kean et l’Italie démarrent bien

De son côté, le Groupe J nous offrait trois rencontres, dont l’entrée en lice de l’Italie contre la Finlande. Dans la ville d’Udine, Roberto Mancini alignait les siens en 4-3-3. Moise Kean était titulaire, tout comme Marco Verratti ou Nicolò Barella. En face, la Finlande s’avançait en 5-3-2 avec son expérimenté portier et capitaine Lukáš Hrádecký dans les buts. Mais très rapidement, les Italiens faisaient la différence. Marco Verratti bottait un coup-franc qui revenait dans les pieds de Nicolò Barella. Ce dernier armait une frappe qui, déviée, terminait au fond des filets (1-0, 7e). La Finlande répliquait mais Tim Sparv dévissait sa tentative (10e). Dans la foulée, Cristiano Piccini passait proche de faire le break mais sa frappe n’attrapait pas le cadre (12e). Federico Bernardeschi, pas en réussite en première période, manquait une énorme occasion de faire le break car sa frappe manquait totalement le cadre (37e). Même constat pour Moise Kean, dont la tentative passait à côté (42e). L’Italie rentrait donc logiquement avec l’avantage au score (1-0). Au retour des vestiaires, la Squadra Azzurra continuait de malmener son adversaire en imposant de grosses phases de possession. Mais malgré le bon travail de l’Italie au milieu de terrain, la Finlande restait dangereuse.

Robin Lod délivrait un superbe centre pour Teemu Pukki, mais l’attaquant de Norwich ne cadrait pas sa tentative (65e). Un éclair qui ne perturbait pas l’Italie, bien au contraire. Parfaitement lancé entre la défense finlandaise par Ciro Immobile, Moise Kean concluait de l’intérieur du gauche et ouvrait son compteur en sélection nationale pour sa deuxième sélection, la première en tant que titulaire (2-0, 74e). Fabio Quagliarella butait ensuite sur Lukáš Hrádecký (81e), puis sur la transversale (85e). La Squadra Azzurra l’emportait finalement 2-0. Deux autres rencontres prenaient place dans ce groupe. La Bosnie Herzégovine recevait l’Arménie. En première période, Miralem Pjanić servait parfaitement Rade Krunić sur corner. Le joueur d’Empoli concluait d’une jolie tête au premier poteau (1-0, 33e). Finalement, dans le dernier quart d’heure, Deni Milošević assurait le succès des siens (2-0, 80e). En fin de match, Henrikh Mkhitaryan réduisait le score sur penalty pour l’Arménie (2-1, 90e+3). La Bosnie Herzégovine démarre donc par une victoire 2-1. Enfin, la Grèce se déplaçait au Liechtenstein. Si Kostas Mitroglou était contrait de céder sa place au bout de 22 minutes de jeu, Konstantinos Fortounis ouvrait le score juste avant la pause (0-1, 45e+2). Et dans les dernières minutes, Anastasios Donis tuait le suspense (0-2, 80e). La Grèce s’impose également pour son entrée en lice 0-2.

Les résultats du soir :

Espagne 2-1 Norvège : Rodrigo (16e) et Ramos (71e, sp) pour l’Espagne ; King (65e, sp) pour la Norvège.

Italie 2-0 Finlande : Barella (7e) et Kean (74e) pour l’Italie.

Bosnie Herzégovine 2-1 Arménie : Krunić (33e) et Milošević (80e) pour la Bosnie Herzégovine ; Mkhitaryan (90e+3, sp) pour l’Arménie.

Liechtenstein 0-2 Grèce : Fortounis (45e+2) et Donis (80e) pour la Grèce.