Comme la plupart des clubs professionnels, le Nîmes Olympique a cessé ses activités sportives jusqu’à nouvel ordre. Les joueurs du NO sont confinés chez eux et tentent de s’occuper comme ils le peuvent. Dans un entretien pour le Dauphiné Libéré, le défenseur des Crocos, Anthony Briançon, a expliqué comment il passait le temps chez lui.

« Je profite de ma famille et du terrain de pétanque que j’ai chez moi ! Je vais lire, regarder la télé, me mettre aux jeux de société, et me remettre à la PlayStation, je ne suis pas un adepte mais là, c’est un cas de force majeure. Il faut s’ennuyer le moins possible. Mais j’ai peur que si cela dure les derniers jours paraissent longs ! », s’est-il livré. Le plus important est de « respecter les directives et autres restrictions ». Anthony Briançon doit néanmoins garder la forme et en profite pour aller courir autour de chez lui.