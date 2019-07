Quatre jours après avoir entamé de la meilleure des manières sa préparation estivale en s’imposant à Dresde, face au Dynamo (1-6), et avant de s’envoler pour la Chine (pour affronter l’Inter, le Sydney FC et le Stade Rennais), le Paris Saint-Germain affronte le FC Nuremberg, lanterne rouge de Bundesliga la saison dernière, au Max-Morlock-Stadion (18h).

Pour ce deuxième test, Thomas Tuchel dispose d’un groupe de 23 joueurs. Seuls changements par rapport à Dresde : les présences de la dernière recrue, Abdou Diallo, le défenseur français qui a été transféré du Borussia Dortmund, et Metehan Güclü. Postolachi a quitté le PSG pour s’engager au LOSC. Au coup d’envoi, le technicien allemand répète le onze vu face à Dresde. Un 4-4-2 avec Areola dans le but, Meunier à droite, une charnière Kehrer-Kurzawa et Bernat à gauche. Au milieu, Verratti et Herrera sont entourés par Draxler et Sarabia, alors que devant le duo Mbappé-Jesé est aligné.

Les compositions d’équipes :

FC Nuremberg : Mathenia - Valentini, Sorensen, Muhl, Petrak - Erras, Behrens - Jäger, Kerk, Hack - Ishak

Paris Saint-Germain : Areola - Meunier, Kehrer, Kurzawa, Bernat - Draxler, Herrera, Verratti, Sarabia - Mbappé, Jesé

