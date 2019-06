Manchester United a décidé d’accélérer sur le marché des transferts. Depuis quelques jours, le nom de Daniel James est cité chez les Red Devils. Skysports indiquait même hier qu’il allait passer sa visite médicale.

Ce vendredi, MU a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Swansea pour le transfert de l’ailier gauche. Un montant de 17 millions d’euros (hors bonus) était avancé par la presse anglaise récemment. Le joueur a signé jusqu’en 2024 ;

We're delighted to have agreed terms, in principle, with Swansea City for the transfer of Daniel James to #MUFC.



Further details will be revealed in due course.

— Manchester United (@ManUtd) 7 juin 2019