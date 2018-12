Comme l’avançait l’Expressen ce matin, Alexander Kacaniklic et le FC Nantes sont parvenus à un accord pour une résiliation. Le milieu de terrain passé par Liverpool n’était plus apparu en Ligue 1 avec les Canaris depuis le 12 mai. « D’un commun accord, le FC Nantes et Alexander Kacaniklic ont mis un terme au contrat qui les liait. Le FC Nantes souhaite bonne chance à Alexander dans la poursuite de sa carrière », ont déclaré les Canaris sur leur site.

Arrivé à la Beaujoire à l’été 2016 en provenance de Fulham, le milieu de terrain international suédois a fait 31 apparitions sous les couleurs du FC Nantes, délivrant 4 passes décisives. Le natif d’Helsinborg, âgé de 27 ans, était sous contrat avec les Canaris jusqu’en juin 2020.