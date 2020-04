Le FC Bayern et Hans-Dieter dit « Hansi » Flick poursuivent leur coopération. Après avoir entamé des discussions « sereines et constructives », le PDG Karl-Heinz Rummenigge, son homologue Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidžić ont convenu avec l’entraîneur-chef, Hansi Flick, d’une prolongation anticipée de son contrat jusqu’au 30 juin 2023. Devenu assistant de Niko Kovac l’été dernier, il avait pris la place de l’entraîneur croate lorsque celui-ci avait été remercié le 3 novembre 2019. Sous sa houlette, le Bayern est sur un bilan de 18 victoire, 1 nul et 2 défaites, toutes compétitions confondues.

« Le FC Bayern est très satisfait du travail de Hansi Flick. L’équipe s’est très bien développée avec lui et joue un football attrayant, ce qui se reflète également dans les résultats. Nous sommes le seul club allemand encore représenté dans les trois compétitions. J’aime aussi la façon dont il dirige l’équipe, ses qualités humaines sont convaincantes, son empathie parle pour lui. Le FC Bayern fait confiance à Hansi Flick et nous sommes convaincus que nous continuerons à atteindre nos objectifs avec lui à l’avenir, » a déclaré Karl-Heinz Rummenigge après avoir prolongé le coach qui avait été l’assistant de Giovani Trapattoni au RB Sallzbourg, avant d’accompagner Joachim Low et la sélection allemande pendant 8 ans.