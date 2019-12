Ne rentrant plus vraiment dans les plans de Lucien Favre au Borussia Dortmund, le milieu de terrain allemand Julian Weigl (24 ans) quitte les Marsupiaux après quatre ans et demi de bons et loyaux services. Le joueur qui est arrivé au sein du club de la Rühr en 2015 en provenance de Munich 1860 est transféré définitivement à Benfica contre un chèque de 20 millions d’euros. Il quitte le Borussia Dortmund où il est devenu international allemand et avec qui il a disputé 171 matches de championnat. Son contrat arrivait à terme en 2021.

« Je voudrais remercier mes coéquipiers, le personnel du BVB et tous les fans de ce grand club pour ce bon moment et j’aurai toujours le Borussia Dortmund dans mon cœur » a annoncé le joueur sur le site du club allemand. De son côté, le club portugais a également annoncé avoir trouvé un accord : « le SL Benfica a annoncé mardi à la Commission de Sécurité et d’échange qu’elle avait convenu avec le Borussia Dortmund de signer le milieu de terrain Julian Weigl pour 20 millions d’euros. » Le joueur est attendu au Portugal au début de l’année 2020 pour régler les dernières formalités.