Libre de tout contrat depuis son départ de l’AJ Auxerre en juillet dernier, Billy Ketkeophomphone (29 ans) a trouvé un nouveau challenge. En juillet, l’ailier nous avouait « je veux montrer à tout le monde que je suis toujours là que je ne suis pas mort surtout ».

Le SO Cholet, pensionnaire de National 1, a répondu à cet appel et a officialisé l’arrivée de l’ancien joueur d’Angers jusqu’à la fin de la saison. Actuellement, les Rouge et Noir sont neuvièmes au classement, et à cinq points du podium et donc d’une potentielle montée.