Décidément, la Ligue 1 ne cesse de voir ses rencontres décalées et reportées. Et si quelques affiches ont été rattrapées mardi et mercredi (dont ASSE-OM ou encore Nice-Monaco), d’autres continuent d’être repoussées par la Ligue de Football Professionnel.

En effet, à la demande de la Préfecture de Gironde, la rencontre entre Bordeaux et Dijon, initialement prévue samedi 19 janvier à 20h00, a été repoussée au dimanche 20 janvier à 19h00. Le calendrier du championnat continue d’être perturbé.