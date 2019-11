Brighton effectue un début de saison tout à fait correct. Avec 15 points après 13 journées de Premier League, le club du sud de l’Angleterre est dans ses temps de passage pour assurer son maintien.

Pour récompenser son coach Graham Potter et l’ensemble de son staff technique, les Seagulls ont décidé de prolonger tout ce beau monde jusqu’en 2025. Potter et ses adjoints sont arrivés à Brighton cet été seulement.

BREAKING : It's a new deal for the boss !

Graham Potter's contract has been extended until 2025 !#BHAFC

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 26, 2019