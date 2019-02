Le Stade Malherbe de Caen connaît une saison plus que difficile. Avant de recevoir Strasbourg à domicile dimanche (15h), les Caennais restent sur cinq revers consécutifs en championnat et pointe à la 19e place de Ligue 1, quatre points devant Guingamp, lanterne rouge. Et ce samedi, le club normand a confirmé la prise de contact avec Rolland Courbis !

« Dans son objectif de maintien et à la veille de la réception du RC Strasbourg, le Stade Malherbe Caen a décidé de solliciter Rolland Courbis en l’invitant ce week-end afin d’envisager une collaboration jusqu’à là fin de saison », écrit notamment le club dans son communiqué. Affaire à suivre...