C’est fait, Chris Smalling rejoint la Roma. Le défenseur central anglais est prêté pour une saison contre un montant de 3 M€ par Manchester United. La Louve cherchait un joueur à ce poste depuis un moment maintenant.

L’international anglais (31 sélections, 1 but) de 30 ans quitte pour la première fois son pays et même la Premier League où il compte tout de même plus de 200 matches. « Nous sommes heureux d’avoir fait venir à Roma un joueur d’expérience comme Smalling » informe le communiqué du club italien.

