Débarqué l’an dernier après 12 années à la Juventus Turin, Claudio Marchisio quitte déjà le Zenit. Le milieu de terrain italien et le club russe annoncent la fin de contrat du joueur d’un commun accord.

L’aventure du joueur de 33 ans aura été de courte durée. Pas épargné par les blessures, il n’aura disputé que neuf petits matches avec le champion russe, inscrivant deux buts au passage. Le voilà désormais libre de tout contrat.

The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.

Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ

