Opposé à Niort ce samedi dans le cadre de la 19e journée de Ligue 2, le RC Lens a offert une victoire 1-0 à son public du Stade Bollaert. Et les Sang et Or viennent d’annoncer une autre bonne nouvelle. Quelques minutes après le coup de sifflet final, le club français a officialisé l’arrivée de Corentin Jean sous la forme d’un prêt.

« Tout droit arrivé de Toulouse, l’attaquant Corentin Jean est prêté jusqu’à la fin de la saison au RC Lens avec option d’achat. Bienvenue Corentin ! », peut-on lire dans le communiqué lensois. Joueur du Téfécé depuis janvier 2017, l’attaquant français vient tout juste de faire son grand retour sur les terrains après une rupture des ligaments croisés (seulement six minutes disputées contre l’AS Monaco le 4 décembre).