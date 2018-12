Dijon a choisi son jour. Ce lundi 31 décembre, le DFCO a annoncé le départ de son entraîneur Olivier Dall’Oglio. Le technicien tricolore ne sera donc plus à la tête de l’équipe classée 18e de Ligue 1 à la reprise en 2019.

« Après six saisons et demie de collaboration, Olivier Delcourt, Président du DFCO, a décidé de mettre un terme aux fonctions d’entraîneur d’Olivier Dall’Oglio. À la suite d’un entretien avec son entraîneur Olivier Dall’Oglio, Olivier Delcourt annonce la fin de cette collaboration. Dès la reprise ce 31 décembre 2018, la gestion du groupe professionnel sera confiée à David Linarès, jusqu’alors entraîneur adjoint, dans l’attente de la nomination du nouvel entraîneur.Olivier Delcourt et l’ensemble du DFCO tiennent à remercier Olivier Dall’Oglio pour avoir participé au développement de notre club et lui souhaitent pleine réussite pour la suite de sa carrière ».