Sky Sports annonçait cet après-midi que Bournemouth, qui devrait perdre Jermaine Defoe (36 ans) cet hiver, avançait sur le dossier Dominic Solanke. Selon les informations du média, les Cherries se trouvaient en discussions avancées avec Liverpool pour l’achat de l’attaquant.

Et les deux clubs ont officialisé l’arrivée de Dominic Solanke cet après-midi du côté de Bournemouth. Celui-ci a été transféré à Bournemouth après avoir fait 27 apparitions sous le maillot des Reds. Selon la presse anglaise, cet accord serait de 21 M€ (+ bonus).

.@DomSolanke has sealed a permanent transfer to @afcbournemouth.

Everybody at #LFC thanks Dom for his contribution to the Reds and wishes him the best of luck for the future. https://t.co/kCo6wqpzWX

— Liverpool FC (@LFC) 4 janvier 2019