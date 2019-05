Gêné par une blessure à la malléole et une blessure musculaire, Ousmane Dembélé a manqué quelques matches cette saison. L’international français est en tout cas revenu sur les pelouses il y a quelques semaines. Mais ce samedi, le champion du Monde a rechuté. Titulaire contre le Celta de Vigo (0-2), l’ailier de 21 ans n’a joué que quelques minutes.

Touché à la cuisse, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a finalement été remplacé à la 6e minute. Et le club catalan a donné des nouvelles de son joueur. « Ousmane Dembélé a une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite. Il passera des tests demain pour déterminer l’étendue exacte de sa blessure », peut-on lire sur le compte Twitter du champion d’Espagne. Et pour ne rien arranger, le défenseur français Jean-Clair Todibo est lui aussi sorti sur blessure...

[BREAKING NEWS] O.Dembélé has a hamstring injury in his right leg. He'll undergo tests tomorrow to determine the exact extent of the injury. pic.twitter.com/q3Ze4JijJE

