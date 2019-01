Grand espoir du PSV où il a explosé, Ibrahim Afellay a rejoint le FC Barcelone en 2010-11. Le Hollandais, qui n’a pas toujours été épargné par les blessures, vit depuis une carrière assez compliquée.

À Stoke City depuis quelques saisons, il était placardisé cette année. Il n’a joué aucune rencontre. Ce lundi, l’écurie anglaise a annoncé la résiliation de son contrat à l’amiable. Libre, il peut s’engager où il le souhaite.

Stoke City can confirm that Ibrahim Afellay’s contract with the Club has been terminated by mutual consent.

https://t.co/FqzGY9BFTO#SCFC pic.twitter.com/P2zMcQJRTM

— Stoke City FC (@stokecity) 28 janvier 2019