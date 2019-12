Ce vendredi 13 décembre restera gravé dans les mémoires des supporters de Liverpool. Après avoir annoncé la prolongation de contrat de Jürgen Klopp jusqu’en 2024, les Reds ont officialisé une deuxième prolongation en début de soirée. C’est ainsi au tour de James Milner (33 ans) de parapher un nouveau bail avec le dernier vainqueur de la Ligue des champions.

Le milieu de terrain anglais, qui a disputé douze matchs en Premier League cette saison (un but marqué, deux passes décisives), aurait prolongé jusqu’en juin 2022 révèle la presse anglaise. « James Milner a signé aujourd’hui une nouvelle prolongation de contrat avec le Liverpool FC pour prolonger sa période de succès à Anfield au-delà de cinq saisons, » précise le communiqué du club anglais.

This Friday just keeps getting better ! @JamesMilner has signed a new contract extension ! pic.twitter.com/SIKtuPg4N5

— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019