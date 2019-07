Du haut de ses 35 ans, le défenseur international malgache Jérémy Morel va relever un nouveau challenge. Il vient ainsi de s’engager avec le Stade Rennais, avec qui il a signé un contrat d’une saison. Il arrive libre après la fin de son contrat avec l’OL.

« Je suis très enthousiaste et fier de rejoindre le Stade Rennais F.C. Je vais faire du mieux possible pour apporter mon expérience au club. J’avais plusieurs sollicitations mais sportivement je me voyais plus ici. J’espère avoir fait le bon choix. À moi de tout faire sur le terrain pour remercier le Président de sa confiance », a-t-il confié.

