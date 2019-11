Mal en point en début de saison, Wolverhampton réalise une remontée fantastique en Premier League. Victorieux cet après-midi face à Bournemouth (2-1), les Wolves occupent désormais une belle cinquième place.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le club anglais a annoncé la prolongation de contrat de son milieu portugais Joao Moutinho (33 ans). L’international lusitanien buteur cet après-midi, a paraphé un nouveau bail jusqu’en juin 2022 avec les Wolves. Une prolongation qui récompense l’ancien Monégasque, titulaire indiscutable dans le onze de Nuno Espirito Santo.

João Moutinho has signed a new deal with Wolves that will keep him at Molineux until 2022 !#João2022 pic.twitter.com/9SGv9Fxf5Z

— Wolves (@Wolves) November 23, 2019