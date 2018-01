Nous vous annoncions un peu plus tôt que John Stiven Mendoza (25 ans), attaquant colombien du Corinthians, avait reçu son certificat international de transfert et pouvait donc s’engager avec Amiens, avec qui il s’était mis d’accord sur les bases d’un contrat de trois ans et demi. C’est désormais officiel. Le club picard vient d’officialiser l’arrivée du joueur qui s’est engagé jusqu’en 2021.

« Rapide, puissant et technique », Mendoza viendra aider le promu amiénois à se maintenir en Ligue 1. L’attaquant qui évoluait jusqu’alors à Bahia, prêté par le SC Corinthians, pourrait débuter dès ce soir, contre Montpellier !