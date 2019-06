Alors qu’il était courtisé par plusieurs clubs anglais et que même son équipe de l’AS Monaco voulait le conserver, Khephren Thuram, le fils de Lilian, s’est finalement engagé à l’OGC Nice. Le jeune milieu de terrain de 18 ans était en fin de contrat sur le Rocher, où les dirigeants monégasques voulaient lui faire signer un contrat professionnel, mais le jeune Thuram a finalement rejoint Nice, où il signera son contrat pro le 1er juillet.

Une signature qui enchante Gilles Grimandi, directeur technique du Gym : « Khephren possède de très grandes qualités et c’est en plus un garçon travailleur. Il a très vite été convaincu que son épanouissement en tant que joueur passerait par le fait de gagner du temps de jeu dans une équipe qui pratique un football de possession et dans un club qui n’hésite pas à donner sa chance aux jeunes joueurs. »

Accord entre l'@ogcnice et Khephren Thuram. Le milieu de terrain arrive en provenance de Monaco. Il signera son contrat professionnel et rejoindra l’effectif de Patrick Vieira lors de la reprise le 1er juillet. Plus d'informations : https://t.co/nGSRl1ZIp7#IssaNissa pic.twitter.com/WMyDuSTDNH — OGC Nice (@ogcnice) June 26, 2019

