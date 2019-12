L’Olympique Lyonnais vient d’officialiser l’information à travers un communiqué. L’Académie Mohammed VI de Football devient le nouveau partenaire du club rhodanien. Une coopération qui se déroulera pour les trois prochaines années. Le centre de formation est basé au Maroc où y évolue de jeunes footballeurs en devenir agés de 13 à 18 ans.

« Ce partenariat sera source de nombreuses synergies techniques entre les cadres des deux académies dans les domaines de la méthodologie, la performance et la détection. Il démontre par ailleurs la reconnaissance à l’international du savoir-faire de l’Olympique Lyonnais en termes de formation, et vient renforcer la stratégie du club à l’international, aux côtés de partenariats établis sur le long terme au Liban, au Vietnam, en Corée du Sud, au Sénégal, en Chine et au Brésil », explique également le communiqué.