L’ASSE veut se renforcer durant ce mercato d’hiver. En début de semaine, Dominique Rocheteau a assuré qu’un défenseur central débarquerait dans le Forez dans les prochains jours. C’est désormais chose faite ! Saint-Étienne a annoncé l’arrivée de Stefan Mitrovic ce vendredi dans un communiqué de presse.

« Un accord a été conclu ce vendredi entre La Gantoise et l’AS Saint-Etienne pour le transfert du défenseur central et international serbe.Ce vendredi, Stefan Mitrovic sera à Saint-Etienne pour passer sa visite médicale et les tests physiques préalables à sa signature officielle. La Gantoise et l’AS Saint-Etienne ont en effet conclu un accord pour le transfert de l’international serbe. Après le retour de Robert Beric, l’ASSE s’apprête à enregistrer son deuxième renfort du mercato hivernal. Stefan Mitrovic, défenseur central serbe et athlétique (1,88 m, 80 kg), international à 15 reprises avec son pays, était jusque-là un titulaire indiscutable de La Gantoise dont il a porté le brassard de capitaine lors du dernier match face à Anderlecht ».