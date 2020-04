Le coronavirus a un impact sur les finances des clubs mais aussi sur les compétitions. Alors que l’Euro, la Copa America et les Jeux olympiques ont été reportés à l’été prochain, une autre compétition a fait les frais de la pandémie, l’International Champions Cup. L’édition 2020 de la compétition amicale, qui devait se tenir cet été à Las Vegas, est annulée. La FIFA a annoncé cette décision ce vendredi dans un communiqué.

« La santé des joueurs, du personnel, des fans et de toutes les personnes impliquées dans nos jeux est un aspect primordial. Le manque de clarté sur l’avenir des calendriers internationaux de football, avec les ligues et coupes possibles disputées en août, rend l’ICC impossible pour cet été », peut-on lire. Chaque été, ce rendez-vous rassemble plusieurs équipes prestigieuses. Le FC Barcelone et le Real Madrid devaient notamment s’y retrouver, le Clasico n’aura donc pas lieu.