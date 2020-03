Cela ne faisait plus aucun doute face à l’ampleur de la pandémie de COVID-19 en Europe et dans le monde. C’est maintenant officiel, l’UEFA a pris la décision de reporter à une date ultérieure les finales de ses différentes coupes d’Europe.

Ainsi, les finales de Ligue des Champions féminine et masculine, la finale de Ligue Europa, de Youth League et toute la phase finale de Ligue des Champions de Futsal auront lieu plus tard. Le calendrier est déjà observé par un comité à l’EUFA qui donnera les différentes possibilités de report.