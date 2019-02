Il y a quelques heures, le PSG communiquait la résiliation du contrat de Lassana Diarra, qui était initialement lié avec le club de la capitale jusqu’à l’issue de la saison. Le milieu de terrain ne rejouera plus pour Paris, mais pour aucun autre club non plus. Agé de 33 ans, le milieu a évolué au cours de sa carrière pour Le Havre, Chelsea, Arsenal, Portsmouth, le Real Madrid, l’Anzhi, le Lokomotiv Moscou, l’OM, Al-Jazira et le PSG et a obtenu 34 sélections en équipe de France. Via un post Instagram, il vient d’annoncer qu’il mettait un terme à sa carrière.

« Le moment est venu de « raccrocher les crampons » comme on dit . Pour le football, j’ai beaucoup donné. Grâce au football , j’ai énormément reçu. Le sport de haut niveau est une véritable école de courage, de persévérance et de respect. Il ne s’agit pas de faire l’unanimité mais d’honorer, en professionnel , avec volontarisme et loyauté la confiance que l’on vous accorde. Je ne dis pas que j’ai tout fait parfaitement mais je l’ai fait avec coeur , passion et bienveillance. Merci à tous ceux et toutes celles qui m’ont encouragé tout au long de ma carrière sportive. Une pensée pour les clubs, entraîneurs, éducateurs et coéquipiers qui ont fait partie de mon quotidien pendant toutes ces années. Je n’oublie pas ma première sélection avec la France en 2007. Porter le maillot de la sélection nationale est le rêve de tous les footballeurs. Je tourne donc la page mais je n’oublie rien. Je vais continuer à œuvrer avec enthousiasme, détermination et sincérité dans mes nouveaux projets. Amitiés LASS », peut-on lire.